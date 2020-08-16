مجلس قضاء العاصمة يفرج عن عون الحماية المدنية الموقوف

أفرجت غرفة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، صبيحة اليوم الأحد، عن عون الحماية المدنية المتواجد رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة بينام بباب الوادي.

وجاء قرار الإفراج عن المتهم “ل، شريف ” وهو عريف بوحدة بولوغين، في ظرف قياسي بعد استئناف هيئة الدفاع أمام مجلس قضاء العاصمة، في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية، والذي قضى في حقه عقوبة سالبة للحرية قدرها سنة حبسا، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة علي زملائه في العمل، لتثير قضيته ردود فعل قوية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلي أرض الواقع من خلال تنظيم وقفات تضامنية سلمية من طرف زملاء المتهم.

والجدير بالذكر أن العون المتهم تعود خلفيات قضيته إلى مشادات لسانية وقعت بينه وبين طبيب مناوب بمستشفي بالعاصمة، بعد رفض الأخير استقبال مريض، وهو ما أثار حفيظة المتهم ” عون الحماية”، ليتم على اثره توقيفه ثم إيداعه سجن الحراش.