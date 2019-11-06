مجلس قضاء العاصمة ينطق بالأحكام في الملفات القضائية محل المداولة منذ أسابيع

نطق اليوم الأربعاء، مجلس قضاء العاصمة بالأحكام في الملفات القضائية محل المداولة منذ أسابيع.

وقد باشرت رئيس الغرفة الجزائية السابعة العمل، بالمناداة على الأطراف لسماع المناطيق في القضايا المتابعين بها.

للإشارة، فإن القاضي ب. نادية، من بين القضاة الذين مستهم الحركة، حيث تداولت في القضايا التي سبق وأن نظرت فيها وتأجلت بسبب الإضراب، ثم أعلنت عن انصرافها لتعويضها بتشكيلة قضائية جديدة.

أما الغرفة الجزائية الأولى والتي ترأستها تشكيلة قضائية جديدة، فقد قرر القاضي تأجيل كل الملفات القضائية المبرمجة، إلى غاية توزيع الملفات على المستشارين للإطلاع عليها تحضيرا للمحاكمة.