مجلس قضاء العاصمة: يوم دراسي علمي حول الملكية الفكرية في مجال الانترنيت

كشف النائب العام مساعد أول لدى مجلس قضاء الجزائر مسعودي الطاهر اليوم الأحد. بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الدراسي” حول الملكية للفكرية في مجال الانترنيت”. أن اللقاء يعد بمثابة فرصة لطرح الانشغالات المهنية والعلمية لمختلق الفاعلين، باعتبارهم الأقرب الى الموضوع.

كما أن الملتقى جاء بالدرجة الأولى تنفيذا لبرنامج التكوين المستمر المسطر من قبل الوزارة. تماشيا مع البرنامج السنوي الذي يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على مختلف الاشكالات والصعوبات. التي تصادف مختلف الفاعلين في هذا المجال، على الخصوص قضاة الاقسام والغرف التجارية والجزائية. وكذا الاعوان والضباط المختصين والمؤهلين لمعاينة الجرائم والمخالفات ذات الصلة.

وأضاف ذات المتحدث خلال كلمته الترحيبية، أن اختيار الموضوع جاء تزامنا وتنصيب المحاكم التجارية المتخصصة بالجزائر. والتي تشكل قطبا مدنيا بامتياز يملك اختصاص نوعيا وحصريا في النظر في قضايا الملكية الفكرية إلى جانب تخصصات أخرى. وهي البنوك ومنازعات الشركات والتسوية القضائية والافلاس و البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات وكذا النقل البحري والجوي.

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