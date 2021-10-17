مجلس قضاء العاصمة.. 10 سنوات حبسا نافذا لمالك مجمع سوفاك

قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، برئاسة القاضي مومن جميلة، بتأييد الدعوى المدنية في قضية تركيب واستيراد السيارات “سوفاك” المتابع فيها رجل الأعمال “مراد عولمي”،إلى جانب شقيقه الموقوف “خيدر عولمي”، بالاضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

كما قضت هيئة المجلس بتأييد الحكم فيما يخص المتهمين اللذين استفادوا من حكم البراءة المتابعين في نفس القضية. وقد أعيد برمجة القضية أمام هيئة المجلس. بعد قبول المحكمة العليا الطعون التي تقدمت بها بعض الأطراف فقط. من بينهم المتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة. والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

فيما رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة من طرف المتهمين لتصبح الأحكام التي أصدرتها غرفة الإستئناف أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ “حكما، غرامة، ومصادرة”.

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الجدير بالذكر ، فان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر يوم 21 أكتوبر 2020، حكما يقضي بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم “تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ

كما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا.فيما حكم على وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.

كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي “خذير عولمي”. وسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري المتهم “عمر بودياب”.

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