مجلس قضاء العاصمة: 6 أشهر حبسا نافذا لأنيس رحماني في قضية الشروق العربي

قضى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء بتأييد الحكم في حق المتهم الموقوف الرئيس المدير العام لمجمع النهار “محمد مقدم” والقاضي بـ6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.

وتوبع الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني، بتهمة القذف في حق المدير العام لمجلة الشروق العربي.

وجاءت المتابعة القضائية في حق الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” عقب دعوى قضائية رفعها ضده مدير مجلة الشروق العربي ياسين فوضيل.

وكان المتهم الزميل أنيس رحماني قد نشر منشور على حسابه على تويتر تلاه منشور آخر في جريدة النهار.

الضحية المدير العام لمجلة الشروق العربي اعتبر هذين المنشورين مساسا بسمعته وتشهيرا بشخصه.

وكان أنيس رحماني قد تمسك خلال مجريات محاكمته أمام المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد وأمام غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه.

ودافع أنيس رحماني بشراسة أمام قاضي الاستئناف على نفسه، موضحا لهيئة المحكمة أن الضحية تهجم عليه في أكثر من مقال آخره كان في عز الحراك الشعبي.

وقال أن الضحية اتهمه بالتآمر على قائد الأركان المرحوم قايد صالح، ورغم ذلك لم يرد عليه البتة،.

كما أضاف أن المقال الذي نشره على حسابه لا يمت أي صلة بشخص الضحية كونه لم يتعرض له لا بالإسم ولا بالصفة بل تركه للعامة.

وأشار إلى أن أن منشوره تضمن عبارات تمدح شخصه ليس أكثر، في حين أن المقال الثاني المنشور بجريدة النهار كان ردة فعل من صحفي له غيرة على زملائه.

والتمس الزميل انيس رحماني، خلال جلسة المحاكمة تبرئة ذمته من التهم المنسوبة إليه.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست تشديد العقوبة في حق المتهم أنيس رحماني.

وكانت النيابة العامة قد تأسفت تغيب الضحية كون حضوره مهم جدا لإثبات الضرر الذي لحق به، منبها هيىة الدفاع المتأسسة في حقه أن غيابه ليس في محله.