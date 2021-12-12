مجلس قضاء العاصمة: 7 سنوات سجنا نافذا لأويحيى وسلال و4 سنوات لطحكوت

أصدر مجلس قضاء العاصمة، الأحكام القضائية في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وتم خفض العقوبة للوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى 7 سنوات حبسا نافذا.

كما تم الحكم على محي الدين طحكوت، بـ 4 سنوات حبسا نافذا.

فيما تم الحكم على المتهمين حميد وبلال طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا وجعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ.

كما تم تأييد الأحكام المستأنفة وابقائها على حالها في حق المتهمين يوسف يوسفي، عمار غول، وبن حسين ناصر.

فيما تم الكم على طحكوت ناصر وتيرة أمين محارب أحمد بسنة موقوفة النفاذ.

كما تم تسليط عقوبة 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حق كل من “ب عبد الحق” و”شنين ناصر”، و”م.عبد القادر”.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم “ب.مبارك” مدير أملاك الدولة سابقا بسبب الوفاة.

كما قضت هيئة المجلس في الدعوى المدنية، بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما يين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين. للأطراف المدنية المتأسسة عشايبو عبد الرحمان ويسعد ربراب.

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مجلس قضاء العاصمة: التماس تشديد العقوبة في حق أويحيى وسلال وأشقاء طحكوت في قضية تركيب السيارات

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر يوم 28 نوفمبر الماضي، تشديد العقوبة في حق الوزيرين الأولين الاسبقين المتهمين الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان،الى جانب أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.

كما التمست النيابة أيضا توقيع عقوبة خمسة سنوات و مليونين دج للمتهمين الغير موقوفين المستفيدين من البراءة في ذات القضية.

وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد غلق أبواب الاستجواب، حيث تمسك المتهمون بنكران التهم والوقائع المنسوبة اليهم نكرانا قاطعا، خلال مثولهم للمحاكمة أمام هيئة المجلس.

ويتابع 38 متهما في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي لرجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، فيما يتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، للمتهم طحكوت في كل من العاصمة وسكيكدة وولايات أخرى، لابرام صفقات النقل الجامعي، وهي الصفقات التي فتحت المصالح الأمنية المختصة تحريات عنها، أين توصلت إلى ارتكاب جرائم تبديد للمال العام.

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