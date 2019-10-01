مجلس قضاء الوادي يرفض الإفراج عن الطاقم الطبي المتهم في “محرقة” الأطفال الرضع

أخبار الجزائر
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مجلس قضاء الوادي يرفض الإفراج عن الطاقم الطبي المتهم في “محرقة” الأطفال الرضع
بقلم النهار أونلاين

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الوادي الاستئناف الذي تقدم به محامو أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الولادة بالوادي، بشأن إيداعهم الحبس.

وصدر قرار غرفة الاتهام، منذ قليل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد قرابة أسبوع من إيداع أفراد الطاقم الطبي المتهمين في القضية الحبس المؤقت.

وكان عدد من الطاقم الطبي وإداريون ومسؤولون بمستشفى الولادة والأمومة قد جرى إيداعهم الحبس، منهم ممرضة كوبية.

وجاء تلك المتابعات القضائية على خلفية مصرع 8 أطفال رضع في حريق شب بالمؤسسة الصحية الأسبوع الماضي.

وبعد تلك الكارثة، أصدر وزير الصحة قرارات فورية، بتوقيف مدير الصحة، ومدير المستشفى، وكل الطاقم المعني بالمناوبة في ليلة الحادث.


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