مجلس قضاء باتنة يفصل لصالح فرع التسيير العقاري “عدل” ضد مكتتبي سكنات حي 1650 مسكن

أخبار الجزائر
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مجلس قضاء باتنة يفصل لصالح فرع التسيير العقاري “عدل” ضد مكتتبي سكنات حي 1650 مسكن
بقلم عبد الرحمن سالمي

قضى  مجلس قضاء ولاية باتنة،  لصالح فرع التسيير العقاري للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، في قضيته ضد الجمعية الولائية أحرار باتنة لمستفيدي حي عدل 1650 بهذه الولاية، المتعلقة بمطالبة هذه الأخيرة إلغاء فواتير الأعباء و الخدمات المشتركة المفروضة على سكان الحي.

و اصدرت الغرفة العقارية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ، تحت رقم 1534/19 حكما نهائيا، ضد ذات الجمعية، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف من طرفها و القضاء مجدّدا بعدم قبول العريضة، مع تحميلها بتسديد المصاريف القضائية.

ولا تعد هذه المرّة الأولى التي تقضي فيها العدالة لصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره =، عبر فرعها للتسيير العقاري، في القضايا التي رفعتها ضدها بعض جمعيات.


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