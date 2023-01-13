مجلس قضاء بشار يصدر بيانا حول العثور على جثتي رجل وامرأة

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار الرأي العام أنه تم أمس الخميس، على الساعة التاسعة ليلا. إخطارهم من طرف قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشار. عن تلقيهم إبلاغ يفيد باكتشاف جثتين من جنس ذكر وأنثى متوفيين نتيجة اختناقهما بغاز أحادي الكربون. على مستوى السكنات الاجتماعية 900 مسكن بحي عدل ببلدية بشار.

وتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار بمعية الطبيب الشرعي والضبطية القضائية. وأفراد خلية الشرطة التقنية التابعين للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بشار إلى المسكن محل البلاغ، وقاموا بإجراءات المعاينات اللازمة.

وبعد فحص الطبيب الشرعي لجثتي الضحيتين الأولى لجنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة. والثانية لجنس أنثى تبلغ من العمر 36 سنة. أين تبين أن الوفاة كانت نتيجة استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من قارورة الغاز. التي كانت متواجدة بغرفة النوم.

وأشار بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار أن التحقيق الابتدائي متواصل في الوقائع.