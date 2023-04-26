مجلس قضاء تلمسان يصدر بيانا حول الإعتداء على إمام بمغنية

أصدر مجلس قضاء تلمسان بيانا حول واقعة الإعتداء على إمام مسجد علي بن أبي طالب بمغنية.

وحسب بيان للمجلس، حول واقعة الإعتداء على إمام مسجد على بن أبي طالب بحي العربي بن مهيدي بمغنية بتاريخ 23/04/2023 من طرف المدعو “س.م”.وتبعا لنتائج التحقيق الابتدائي من طرف مصالح أمن دائرة مغنية وبعد إخضاع المعني بالأمر لفحص طبي من طرف طبيب الأمراض العقلية. تبين أنه مختل عقليا وغير مسؤول جزئيا عن أفعاله.

وقد أمر قاضي التحقيق بوضعه بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. بموجب قرار أمر مؤرخ في 25/04/2023 وتم تنفيذه بذات اليوم.

للإشارة، فقد تمكن أمن تلمسان من القبض على الجاني الذي اعتدى على إمام مسجد على بن ابي طالب بحي المطر مغنية، سعيد تامتري.

كما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بالمثول الفوري للجاني لمتابعة التحقيقات. واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية المعمول بها في هذا الشأن.