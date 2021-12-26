مجلس قضاء تيبازة: إلتماس 12 سنة حبسا نافذا لوالي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة عقوبة 12 حبسا نافذا لوالي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ. المتابع في 3 قضايا فساد تتعلق بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعلي حداد ومحي الدين طحكوت.

مع إلتماس غرامة مالية بقيمة 10 مليون دج و التماس مصادرة جميع ممتلكاته. مع إلتماس إقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته.

و تمت متابعة عبد القادر زوخ بتهم تتعلق بمنحه امتيازات غير مستحقة لعبد الغني هامل وعائلته اضافة الى رجلي الاعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت. إضافة الى التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته.

إلى جانب تهمة إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات. بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر .

وللإشارة تم الاستماع الى عبد الغني هامل و رجلي الاعمال كشهود في قضية زوخ عبد القادر. و جاءت هذه الالتماسات بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع والي العةصمة الاسبق عبد القادر زوخ.

كما التمس ممثل الخزينة العمومية مبلغ 10 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها المتهم للخزينة العمومية. وبعد مرافعة هيئة الدفاع قرر القاضي تحديد تاريخ 29 ديسمبر للنطق بالحكم في القضايا المتابع بها زوخ عبد القادر .

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