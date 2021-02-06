مجلس قضاء تيبازة.. استئناف محاكمة زوخ في قضيتي هامل وطحكوت

استأنف اليوم مجلس قضاء تيبازة محاكمة عبد القادر زوخ في الأحكام التي صدرت بحقه بالمحكمة الابتدائية والتي قضت بادانته بخمس سنوات حبس نافذ في القضية المتعلقة بعائلة الهامل

ووجهت تهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق.

بالإضافة إلى تاهم ” و”استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته.

بداية الجلسة

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دخول كل من زوخ عبد القادر.. زعلان و عبد الغاني الهامل للقاعة

البدايه بملف طحكوت

القاضي تنادي على زوخ عبد القادر

القاضي: ما لديك لتقول في قضية طحكوت؟

زوخ: يتكلم بصعوبة انا انكر كل التهم الموجهة لي

زوخ: منطقة رغاية منطقة صناعية

زوخ: المتعامل طحكوت طلب تسوية لبعض ملفات العقار المتعلقة بمشاريعه.

زوخ: تم تسوية الملفات بعد موافقة وزارة السكن و الصناعة في حين طلب اوعية عقارية جديدة للاستثمار

القاضي: إنا اعلم بالإجراءات ولكن انا اتكلم بخصوص التحقيق الذي كشف عن عدم احترام الإجراءات للحصول على اوعية عقارية.

القاضي: تم الحصول على 07 عقارات اغلبها لم تجسد فيها المشاريع التي طلبت من أجلها في العاصمة الرغاية.. زرالدة.. رويبة..

القاضي: على أي أساس تم منح حق الامتياز؟

زوخ: الملفات يتم دراستها لمدة بعد منح وزير السكن الموافقة يتم دراسة الملف

القاضي: الأراضي شاسعة وكان طحكوت يستغلها من قبل بطريقة غير قانونية صحيح؟

القاضي: الظرف الزماني لتسوية العقارات لكل ملف لم يتجاوز شهر وهذا خرق في الإجراءات الأولية بحكم الملف؟

زوخ: الملفات تطلب تسوية لمدة والملفات تمر على مراحل ليتم الموافقة.

قاضي: خلال التحقيق هناك من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات قال انه أنط طلبت السرعة لتسوية ملف طحكوت؟

زوخ: هذا كلام بحكم انا منصبي اتتبع كل شيء و اسدي تعليمات من أجل المضي في المشاريع لعدم عرقلتها

القاضي: بعض الشركات الأخرى التي طلبت الاستثمار في نفس الفترة لماذا لم يتم معالجة ملفاتها؟

زوخ: لدينا عدد كبير من الملفات.

قاضي:منحت قطعتين لطحكوت لمشروع بحسب اللجنة من غير المعقول ان يتجسد في قطعتين بعيدتين عن بعضهما؟

زوخ: منحت القطعتين من أجل تجسيد المشروع ولا أدري أن المشروع لا يمكن تجسيده على رضيتين تقعان في منطقتين مختلفتين.

القاضي:تم منح 04 قطع في باب الزوار من أجل انجاز مستودعات

القاضي:هناك قطعة يمر من تحتها عدة كوابل كهربائية وسكة حديدية غير صالحة للاستثمار؟

زوخ: هناك لجنة تقنية تقدم تقريرها وتقريرها كان مقبول

زوخ: لما يكون في الارض عائق لا تقدم للاستثمار.

زوخ: مدير أملاك الدولة يقيم

زوخ: كانت لدي تجربة في تقيم الملفات

القاضي: هل لديك الحق في منح هذه القطعة

زوخ: هناك عنصر ثقة

القاضي:الثقة في الوثيقة

قاضي: الان أنا أواجهك بالوثائق و عنصر ثقة لا يوجد لو طبقت القانون مراكش هنا، 04 سنوات لم يدفع الأتاوات

قاضي: الأن أنا أواجهك بالوثائق و عنصر الثقة لا يوجد لو طبقت القانون لست هنا؟

القاضي: الشهود يقولون انك أعطيت التعليمات لتجاوز عن الأمر بدفع الاتاوات

زوخ: ابدا أولوا كلامي لم يكن لدي علم بالأمر ومدير الدولة قدم اقتراح بتخفيض الاتاوات.

القاضي: قدمت رخصة بناء على الرغم من تقرير الحماية المدنية قدمت وثيقة تقول أن الارض يمر من خلالها كوابل كهربائية عالية التوتر؟

زوخ لا لم أتدخل في الأمور التقنية