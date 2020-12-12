مجلس قضاء تيبازة.. تأجيل قضية مادام مايا إلى 26 ديسمبر الجاري

الحرب ضد الفساد
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مجلس قضاء تيبازة.. تأجيل قضية مادام مايا إلى 26 ديسمبر الجاري
بقلم نجيبة سماي

قررت رئيس جلسة محاكمة زليخة نشناش المعروفة اعلاميا بمادام مايا في مجلس قضاءتيبازة  تأجيل القضية إلى 26 ديسمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع.

وجاء قرار القاضي بتأجيل الجلسة بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع  بعد إصابة أحد أعضاء هيئة الدفاع المتهمة الرئيسية مريض بكورونا.

وقدم الدفاع شهادة طبية لمدة 10 ايام تتعلق بالمحامي المريض ملتمسا أجل كافي حتى يتسنى لزميلهم المشاركة في هذه المحاكمة

وكانت القاضي قد ذكرت  تذكر المتهمين انه سبق و ان صدر حكم في حقهم من قبل محكمة الجنح بشراقة بتاريخ 14 اكتوبر الماضي  قضى بادانتهم بعقوبات ما بين عامين الى 12 سنة حبس نافذ.

وبعد تمسك هيئة الدفاع بتأجيل المحاكمة قررت القاضية تأجيلها إلى 26 من شهر ديسمبر الجاري في جلسة خاصة.


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