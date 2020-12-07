مجلس قضاء تيبازة.. تأجيل قضية مدام مايا إلى 12 ديسمبر الجاري

أجل مجلس قضاء تيبازة اليوم الى تاريخ 12 ديسمبر المقبل في جلسة خاصة قضية فساد المتابع فيها مدام مايا رفقة ابنتيها.

و تتعلق القضية بحجز أكثر من 11 مليار سنتيم إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي.

وتورط في القضية عدة مسؤولين سابقين، وهم وزير العمل السابق محمد الغازي بصفته والي شلف سابقا رفقة نجله المدعو شفيع الغازي ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان بصفته والي وهران سابقا.

كما تورط في القضية أيضا المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و متهمين آخرين. حيث سبق و أصدرت محكمة شراقة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية زوليخة نشناش شفيقة و أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 الى 10 سنوات في حق باقي المتهمين.

و جاء سبب التأجيل نظرا لغياب دفاع المتهمين، كما نبه القاضي أنه آخر أجل لهذه القضية.