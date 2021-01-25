مجلس قضاء تيبازة.. محاكمة زوخ في قضايا هامل وحداد وطحكوت يوم 6 فيفري المقبل

أجلت الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء تيبازة إلى تاريخ 6 فيفري المقبل، محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بعد متابعته في ثلاث قضايا.

وتتعلق الملفات المتابع فيها زوخ، بمنحه امتيازات غير مستحقة لرجال الأعمال كل من محي الدين طحكوت و علي حداد وكذلك منحه للعديد من العقارات والامتيازات للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل و عائلته.

ووجهت لزوخ، تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة في مجال إبرام الصفقات و العقود وإساءة استغلال الوظيفة .

للتذكير، سبق وأن أدانت محكمة الجُنح بتيبازة في وقت سابق الوالي السابق لولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار.

كما تم الحكم على زوخ بحرمانه من تقلد وظائف سامية أو الترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات بعد استنفاذ العقوبة وتعويض للخزينة العمومية قدر ب 10 ملايين دينار في قضية علي حداد.

وكان زوخ قد أدين بذات المحكمة بعقوبة 4 و5 سنوات حبسا نافذا في قضيتي هامل وطحكوت، مع أمر إيداعه من الجلسة وسبب التأجيل جاء بطلب من هيئة دفاعه.