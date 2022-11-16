مجلس قضاء تيبازة يؤيد الحكم في قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة الاحكام الصادرة عن محكمة الجنح بشراقة في قضية وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. حيث تم ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا و لذلك لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية. مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس. من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت. قدرت قيمتها ب 9 ملايير سنتيم بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.

كما توبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر رفقة 23 متهم اخرين من بينهم الامين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع). و ايضا من (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة ايضا مدير مكتب الدراسات (ح.م) و المراقب المالي. و امين الخزينة و مكتب الدراسات و منتخبين و اعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنيةالحد. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة تبديد اموال عمومية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات. و المشاركة في تبديد اموال عمومية وجنحة ابرام عقد مع هيئة عمومية لاستفاذة من اموال عمومية .