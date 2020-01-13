مجلس قضاء تيبازة يدين سعيدة نغزة بعام حبس موقوفة النفاذ

أدان مجلس قضاء تيبازة اليوم الإثنين السيدة سعيدة نغزة رئيسة الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل بعام حبس موقوفة النفاذ.

وصدر هذا الحكم ضد نغزة عن تهمة الاستيلاء على أموال شركة و بتعويض لشركة Engenéria 4 Group و للأطراف المدنية بمبلغ واحد مليون دينار جزائري لكل واحد من الأطراف .

و يذكر أن وقائع القضية تعود لحوالي 4 سنوات، أين اكتشف مستثمرون من جنسية اسبانية دخلوا في شراكة مع السيدة نغزة سعيدة أنها صرفت كل رأسمال الشركة دون أن تكون قد عرفت اي نشاط .

وجاء قرار مجلس قضاء تيبازة تبعا للمعارضة المسجلة من طرف المتهمة سعيدة نغزة ضد القرار الصادر في 1جويلية 2019 و الذي قضى بادانتها بعامين حبس نافذة تأييدا لحكم سابق صدر منذ سنوات عن محكمة الشراقة .

و قد استند القرار المذكور الى خبرتين ماليتين أنجزهما خبيرين تم تكليفهما من طرف قضاة مجلس قضاء تيبازة توصلا الى وجود خروقات في صرف رأسمال الشركة من طرف نغزة سعيدة دون تقديم ما يبرر ذلك .