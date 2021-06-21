مجلس قضاء تيبازة يقضي بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق “البوشي”

قضت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، بتشديد العقوبة على كمال شيخي المدعو “البوشي“، وذلك في حكم الاستئناف المتعلق بقضية الفساد، اين تم تسليط 4 سنوات سجنا نافذا ضده.

بالإضافة الى السجن النافذ لمدة سنتين في حق الموثق المتورط في القضية، هذا وجاء في منطوق حكم الإستئناف بعد أسبوع من محاكمة المتهمين تسليط عقوبة السجن النافذ لـ 4 سنوات في حق البوشي.

وذلك بدلا من السجن النافذ لمدة سنتين كما جاء في الحكم الإبتدائي عن جنحة “تلقي مزايا غير مستحقة”، كما ادانت نفس المحكمة الموثق “أ.ش” بسنتين سجنا نافذا، بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت في حقه بالبراءة.

في حين أيدت غرفة الجنح، الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب “ش .ج” القاضي بعامين سجنا، منها سنة مع وقف النفاذ عن تهمة “منح تخفيضات وإعفاءات غير قانونية في الضرائب”.

وبخصوص المتهمة الرابعة في هذه القضية، “أ.ب.ع” مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بمصلحة التسجيل بالضرائب، فتمت تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها ، بعد أن كانت محكمة الجنح بتيبازة قد سلطت عليها في الحكم الإبتدائي سنة سجنا موقوف النفاذ.