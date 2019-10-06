مجلس قضاء تيبازة يكذب خبر قيام المخابرات بالتحقيق مع قاض أطلقت سراح طابو

أخبار الجزائر
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مجلس قضاء تيبازة يكذب خبر قيام المخابرات بالتحقيق مع قاض أطلقت سراح طابو
بقلم النهار أونلاين

فند رئيس مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام الخبر الذي مفاده ان القاضية التي اطلقت سراح كريم طابو قد خضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الامن الداخلي.


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