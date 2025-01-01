مجلس قضاء خنشلة يرفض طعن الإفراج عن مير خنشلة 

تبعاً لإصدار قاضي التحقيق بمحكمة قايس الابتدائية أمراً بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة الحبس المؤقت. وهذا بتاريخ 24-12-2024 عن تهم لم يكشف عنها لحد الساعة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فقد مثُل هذا الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة أمام الهيئة المختصة بمجلس قضاء خنشلة.

وهذا لطلب دفاعه بالإفراج عنه ومتابعته قضائيا في التهم المنسوبة إليه خارج أسوار المؤسسة العقابية.

إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الهيئة المكلفة بهذا الشأن، ليتم الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.

تبقى حيثيات القضية متواصلة من طرف الجهات المختصة إلى حين الفصل فيها.