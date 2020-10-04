مجلس قضاء غليزان: عبد الله بن نعوم يخضع لمتابعة طبية مستمرة وهو يرفض عرضه على طبيب مختص

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان بيانا توضيحيا بخصوص الوضعية الصحية للمحبوس عبد الله بن نعوم.

وحسب نص البيان الذي تحصلت النهار اونلاين على نسخة منه فإن الأاخبار المتعلقة برفض إخضاع المعني بالامر للعلاج الطبي ومنع زيارة عائلته وهيئة دفاعه لا أساس له من الصحة.

وأضاف اليان أن المؤسسة العقابية لغيليزان قامت بتحويله إلى وهران لإجراء فحص على القلب cronographie، وليس لإجراء عملية جراحية كما تم الترويج له.

وأكدت النيابة العامة أن المحبوس يخضع للمتابعة الطبية منذ أن تم تحويله للمؤسسة العقابية بوهران بتاريخ 30 جوان الماضي.

كما ععملت إدارة المؤسسة العقابية على نقله لمصلحة امراض القلب لعرضه على طبيب مختص لكنه يرفض كما رفض أي تدخل طبي، وحسب البيان فإن عدد محاولات نقله إلى المستشفى قد بلغت 6 محاولات.

وكان عبد الله بن نعوم حسب البيان يرفض في كل مرة نقله إلى المستشفى وهو الطلب الموثق من قبل طبيب المستشفى.

وجاء في البيان أن المسجون عبد الله بن نعوم قد طلب تحويله إلى الجزائر العاصمة، وعرضه على الدكتور سليم بن خدة.

ونفى البيان وجود أي توصية طبية تقضي بنقل السجين لمستشفى معين في الجزائر العاصمة

وأشارت ذات الوثيقة الصادرة عن مجلس قضاء غليزان إلى ان بن نعوم رفض استقبال محاميه يوم الفاتح من اكطتوبر متحججا بوضعها الصحي وهي نفس الحادثة التي تكررت في اليوم الموالي.

وأكدت النيابة العامة أن المحبوس عبد الله بن نعوم متابع بتهم معاقب عليها في تهم العقوبات.