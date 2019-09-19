مجلس قضاء غليزان يؤكد رواية مديرية الأمن حول أحداث وادي ارهيو

أخبار الجزائر
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مجلس قضاء غليزان يؤكد رواية مديرية الأمن حول أحداث وادي ارهيو
بقلم شهرزاد مزياني

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء غليزان، بيانا توضيحيا حول أحداث وادي ارهيو بولاية غليزان.

وجاء في  البيان، أن أحداث  الواقعة بمدينة  وادي ارهيو ، المتعلقة  بحادث المرور ، والذي راح ضحيته القاصر س.م   البالغ من العمر 15 سنة،  تسببت فيها سيارة ملك خاص  لموظف شرطة ليست تابعة لمصالح أمن بوادي ارهيو .

وأضاف البيان : أن  النيابة العامة تٌعلم انه بعد التحقيق تبين أن السيارة ، التي تسببت في الحادث  ملك خاص  لموظف الشرطة  مرتكب  الحادث “.

وأفاد المصدر: ” أن السيارة هي من نوع  “رونو ميقان”  بيضاء اللون  و مرقمة ولاية غليزان ، وليست تابعة  لمصالح الامن بوادي ارهيو” .


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