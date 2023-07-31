مجلس قضاء مستغانم يكشف وقائع إطلاق النار على قاضي تحقيق

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم عن حادثة تعرض قاضي تحقيق لإطلاق نار داخل مكتبه.

وحسب بيان لذات الهيئة، فقد أعلن النائب العام أنه بتاريخ 30 جويلية 2023 حوالي الساعة الثالثة مساء. وأثناء مباشرة قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم لاجراءات سماع المتهم “د لخضر” أمين ضبط سابق بنفس المحكمة. المتابع من اجل قائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة قام هذا الأخير بإطلاق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق.

ونتج عن ذلك إضابة قاضي التحقيق على مستوى البطن، و بعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس

تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الإستشفائية. حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة. فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية.

من جهته، وعلى إثر هذه الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم. للإطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب. كما أمر بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وإن كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة.

كما سيتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية “التأديبية” والجزائية، ضد كل من ثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.