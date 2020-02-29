مجلس وزراء الداخلية العرب.. بلجود بتونس يومي 1 و 2 مارس

تشارك الجزائر ممثلة بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، في أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن بلجود سيشارك في أشغال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس يومي 1 و2 مارس المقبل.

وأضاف ذات البيان أن المجلس ستخصص لنقاش المسائل ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجالات الامنية سيما محاربة الإرهاب العابر للحدود.

كما سيتم التطرق خلال المجلس إلى وضع الخطط المناسبة للتصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحة الجرائم المنظمة فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية والحماية المدنية للدول الأعضاء.