مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين الجرائم الصهيونية في فلسطين

أدان وزراء الشباب والرياضة العرب في إجتماعهم اليوم الجرائم الهمجية التي إرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحالة، حيث جددوا تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، وشهدت أشغال الدورة العادية (44) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دقيقة صمت ترحما على ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.
وشارك وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة العادية (44) لمجلس وزراء الشباب والرياضة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وخُصِّص هذا المجلس لاستعراض برامج ونشاطات الدول الأعضاء الخاصة بقضايا الشباب والرياضة خلال الفترة الممتدة بين الدورتين 43 و44 للمجلس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الفنية المعاونة للمجلس المكلفة بقضايا الشباب والرياضة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الشباب العربي وكذا مشاركة هذا الأخير في الجهود الرامية لمكافحتها.
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