مجلس وزراء الصحة العرب يدعم فلسطين بالأمم المتحدة

وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد بجنيف، على مقترح الجزائر المتضمن إدراج فقرة لدعم فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيتم الإعلان عن ذلك في الخطاب الرسمي والمشترك لكل الدول العربية الذي سيقراه نيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب الوزير الأردني للصحة أمام الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة في جنيف في الدورة الحالية 77 المنعقدة مابين 25 ماي و 01 جوان 2024.