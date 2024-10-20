مجلس الوزراء: الموافقة على منحة الطلبة والأساتذة الباحثين الخاصة بالمدارس العليا بسيدي عبد الله

خلص إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بعدة قرارات وأوامر هامة.

وخلال الإجتماع وافق مجلس الوزراء على التدابير الخاصة بمنحة الطلبة والأساتذة الباحثين في المدارس العليا بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله.

;شدد رئيس الجمهورية على تسجيل تراجع في عزيمة عمل البعض آمرا بضرورة استفاقة الجميع وتحديد المسؤوليات وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لكل موظف.

كما أمر وزير الفلاحة بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني للمواطن من خلال قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار.

وبخصوص عملية الإستير أمر رئيس الجمهورية بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد لتصريح مسبق.