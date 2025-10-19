مجلس الوزراء.. إنشاء ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر بهذه الولايات

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خصِّص لعرض ومناقشة عدد من الملفات، من بينها مشروع توطين وإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر. حسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد الدراسة والمناقشة، وافق مجلس الوزراء على توطين ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان، تنتج كل محطة يوميا 300 ألف متر مكعب من الماء الشروب. على أن يتم الفصل في توطين المحطات الثلاث المتبقية في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة”.

وحذّر رئيس الجمهورية من آثار الجفاف، آمرًا بوضع دراسات علمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار المعدلات والأرقام الحقيقية، لاستهلاك الماء الشروب مع مراعاة خصوصية كل منطقة، من حيث تفاوت نسبة تساقط الأمطار.

وشدد الرئيس على أن تكون هذه الدراسات ذات طابع استشرافي دقيق، تجنب الدولة احتمالات الكوارث البيئية. وعلى رأسها استنزاف المياه الجوفية، التي قد تعرض الأمن المائي للخطر.

كما أكد على ضرورة العمل الفوري والنهائي، على إصلاح كل مصادر تسربات المياه، التي تكبد المخزون الوطني من الماء الشروب خسائر كبيرة، تؤثر على توزيع هذه المادة الحيوية.