مجمع “أغروديف”.. توفير 90 ألف قنطار من السميد والفرينة يوميا لتلبية الطلب الإستثنائي

أعلن المجمع الوطني للصناعات الغذائية “اغروديف” عن توفير ما قيمته 90 ألف قنطار يوميا من مادتي الدقيق الصلب والفرينة لتلبية الطلب الإستثنائي في السوق.

كشف المدير العام لمجمع “اغروديف”، كمال عديش، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن “المجمع يعمل على توفير كمية يومية من مادتي دقيق القمح الصلب ودقيق القمح اللين، بمكية تقدر بـ 90 ألف قنطار في اليوم عبر مختلف نقاط البيع”.

وقال ذات المسؤول، أن “الكميات المنتجة يوميا لتلبية طلب المواطنين وتجار التجزئة على المادتين يتم توزيعها عبر 250 نقطة بيع ومخزن متواجدة عبر ولايات الوطن”.

وأشار المتحدث، أن “المجمع يمثل نسبة تقدر بـ 20 بالمائة من حصة سوق منتجات الحبوب، يشارك من خلالها في ضبط السوق سيما فيما يتعلق بالحفاظ على مستوى الأسعار”.

كما أكد المسؤول أنه “لا توجد ندرة في التموين بالمادتين، وإنما هناك فقط استهلاك مفرط وتموين سريع من طرف المواطنين لتخزين هذه المواد نتيجة لتخوفاتهم من تأثير انتشار فيروس كورونا”.

وقال المسؤول في نفس السياق، أن “المجمع قرر مراسلة باعة الجملة للحصول على معلومات وعناوين تخصهم، قصد إنشاء أرضية معلوماتية لتجار الجملة تسمح بتنظيم عمليات الرقابة وتتبع مسار المنتوج”.

وأضاف أنه “لابد من الشروع في عمليات الردع وتطبيق العقوبات على الوسطاء والمضاربين

يتعلق بالوسطاء وظاهرة احتكار السلع، أكد السيد عديش أن المجمع قرر مراسلة باعة الجملة للحصول على معلومات و عناوين تخصهم قصد إنشاء أرضية معلوماتية لتجار الجملة تسمح بتنظيم عمليات الرقابة و تتبع مسار المنتوج.

وقال عديش أنه لابد من الشروع في عمليات الردع و تطبيق العقوبات على الوسطاء و المضاربين للحد من هذه الممارسات خصوصا في الوقت الراهن”.