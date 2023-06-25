مجمع أغروديف يتدعم بمطحنة جديدة بعين بسام

يقوم وزير الصناعة علي عون، غدا الاثنين بزيارة الى منطقة عين بسام بولاية البويضة من أجل معاينة المطحنة التابعة للمحمع العمومي “أغروديف”.

وقالت مصادر مطلعة بأن المطحنة التي ستكون محل معاينة من طرف المسؤول الاول على قطاع الصناعة، والتي انطلقت في الانتاج عام 1979، قد أخضعت لعملية تجديد وأن طاقة استيعابها وصلت إلى ثلاثة ألاف قنطار “المطحنة أعيد تجديدها حتى تدعم القدرة الانتاجية للمجمع ككل”.

وعن المؤهلات البشرية للمؤسسة هذه النشطة بمنطقة بسام، ردت مراجع “النهار أونلاين” قائلة “المطحنة ستوظف أربعة وستين عاملا بصفة مباشرة وثمانية وخمسين آخرا بصفة غير غير مباشرة”.

ويتوفر مجمع “أغروديف” الذي يوظف ثمانية ألاف وخمسمائة عاملا ، على أربعة وثلاثين مطحنة وأربعة وعشرين مسمدة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن بالاضافة الى وحدة للعصائر وأخرى لزيت المائدة بطاقة انتاجية تصل ألى أربعة ألاف طن، حيث يعول المجمع على توسيع شبكته نظير ارتفاع حجم أرباحه خلال السنوات الأخيرة.