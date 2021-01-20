مجمع “ألسيكوم” ينفي جملة وتفصيلا حصوله على الترخيص المؤقت

نَفَى مصدر رسمي من مجمع “ألسيكوم” لمالكه عبد الرحمان عشايبو، لتلفزيون النهار كل الاخبار المتداولة عبر مختلف وسائل الإعلام.

وحسب مجمع “ألسيكوم”، فإن وسائل إعلامية تداولت خبر حصوله على الترخيص المؤقت من طرف وزارة الصناعة لأجل استيراد السيارات الجديدة.

وتخص العملية العلامتين، “فورد” و”سيزوكي”، حيث قال المجمع “إن كل ما يتم تداوله من معلومات في هذا السياق عبارة عن “إشاعات” فقط” .

وأضاف نفس المصدر،أن مجمع “ألسيكوم” لم يضع بعد أي ملف لوزارة الصناعة، موضحا أن الشركة بصدد التحضير لملف قوي وكامل.

وتابع المصدر “وفق مضمون دفتر الشروط الجديد لإيداعه عند الوزارة الوصية خلال الايام المقبلة من اجل دراسته”.