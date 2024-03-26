مجمع إتصالات الجزائر.. إستحداث عرض أنترنت فائق السرعة نهاية 2024

أكد الرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر، خالد زرات، أن المجمع يسعى إلى تنويع نشاطاته خلال الفترة الممتدة بين 2024-2028، و ذلك من أجل تحسين النوعية وتغطية شبكاته والاستثمار في أسواق جديدة.

و أوضح زرات في حديث لـوأج، أنه تم التركيز على الصوت و البيانات، إلا أن الوقت قد حان لتنويع نشاطاتنا. و الهدف من ذلك هو تحسين النوعية و تغطية الشبكات عبر البلاد و الرفع من قدرات شبكات النقل الوطنية والدولية وتعزيز أمنها. مضيفا أن المجمع يسعى إلى إنجاز منشآت متينة لمراكز البيانات من أجل إيواء حلول لخدمات الصناعة الرقمية على غرار “الكلاود” والبث التلفزيوني عبر الأنترنت والفيديو حسب الطلب. و انترنت الأشياء وبشكل عام ما يعرف بـ “كل شيء كخدمة” (XaaS) … التي تستجيب لتوجيهات الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي من شأنها جلب مزيد من الإستثمارات.

كما ينوي المجمع إستكشاف فرص إستثمارية جديدة في السوق الإفريقية. مؤكدا أنه بفضل الشباب وطلب متنامي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فان السوق الافريقية تشكل فرصة إستراتيجية لمجمع اتصالات الجزائر.

دعم الإستثمار والإنتاج المحلي

أكد زرات على أن المجمع ملتزم بدعم الإستثمار و الإنتاج في الجزائر. مما ساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد. مضيفا أنه من خلال استثماراتنا في السنوات الأخيرة. فإننا نساهم في تشجيع تطوير المحتوى المحلي للبيانات المستضافة مع تحقيق صادرات في هذا المجال.

كما أشار إلى النتائج الإقتصادية “قصيرة المدى” المترتبة عن الانجازات المرحلية للمجمع. و تشغيل نظامين للكوابل تحت البحر ذات قدرات كبيرة تربطان إفريقيا بأوروبا. حيث أن هذين النظامين قد سمحا برفع القدرة المجهزة بخطوط النقل الدولية من 1200 جيغابايت في الثانية إلى أكثر من 10.000 جيغابايت في الثانية. مع زيادة في الذروة اليومية لاستهلاك النطاق الترددي. بين 780 جيغابايت في الثانية إلى 3.360 جيغابايت في الثانية، ما بين سنة 2019 و 2023 تواليا.

كما أعلن الرئيس المدير العام للمجمع, عن استحداث عرض انترنت فائق السرعة بنهاية سنة 2024 و الذي قد يصل الى 1 جيغابايت في الثانية بالنسبة للخواص. مقابل 2 ميغابايت في الثانية في سنة 2019. و نسبة تدفق “جد معتبرة و ملائمة للمهنيين بفضل التخفيض المستمر للأسعار المطبقة و بالتالي دعم السياسة العامة للرقمنة”.