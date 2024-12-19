مجمع إتصالات الجزائر الراعي الرسمي للطبعة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة

سيشارك مجمع اتصالات الجزائر في الطبعة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة، ك «راعي رسمي”. والمزمع تنظيمه من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الجزائر العاصمة.

كما سيشارك مجمع إتصالات الجزائر إلى جانب الشركات الاقتصادية التابعة لحافظته من خلال جناح خاص أعدّ خصيصا لهذا الحدث. حيث سيعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعد هذا الحدث الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية، ويصل هذه السنة إلى طبعته الثالثة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. ويهدف المؤتمر إلى إبراز رؤية الجزائر في دعم الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا على مستوى القارة.

كما ينظم هذا الحدث القاري من طرف المسرعة العمومية “ألجيريا فانتور” تحت شعار “إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي”. مما يعكس إلتزام المؤتمر بتسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية. كما يعزز مكانة الجزائر كقطب ريادي في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في إفريقيا.

من خلال هذه الرعاية، يؤكد مجمع اتصالات الجزائر التزامه الراسخ بدعم الابتكار وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين المحلي والدولي. والمساهمة الفعالة في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للعصرنة والرقمنة، بما يهدف إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

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