مجمع إتصالات الجزائر الراعي الرسمي للدورة الـ9 للصالون الدولي للصيد البحري

أعلن مجمع إتصالات الجزائر، عن مشاركته كراعي رسمي للدورة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات. تحت شعار “معا من أجل أمن غذائي مستدام”. والذي سيمتد في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 فيفري 2024، بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران.

وحسب بيان لمجمع إتصالات الجزائر، فإن هذا المعرض الهام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. سيجمع الفاعلين في هذا القطاع: المهنيين، المستثمرين. منظمات التمويل والتأمين ومؤسسات التكوين والأبحاث. كما ض، سيقدم مجمع اتصالات الجزائر والشركات الفرعية التابعة لحافظته خلال هذا المعرض مختلف العروض والخدمات. وكذا الحلول المبتكرة التي تقدمها مؤسسات المجمع الفرعية الخاصة بهذا القطاع وذلك عبر الجناح المخصص للعرض

ومن خلال رعايته لهذا الصالون الدولي، يؤكد مجمع اتصالات الجزائر التزامه بمرافقته لكل القطاعات من اجل التحول الرقمي للجزائر.

كما دعا مجمع إتصالات الجزائر لزيارة جناحه في SIPA 2024. وذلك لاكتشاف ابتكاراته عن قرب ومناقشة فرص الشراكة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات