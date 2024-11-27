مجمع إتصالات الجزائر يدعم الاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم AMASA 2024

أعلن مجمع إتصالات الجزائر والشركات الاقتصادية التابعة لحافظته، عن مرافقة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. في تنظيم الاجتماع السنوي للأكاديميات الإفريقية للعلوم (AMASA 2024). تحت شعار: الموارد والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية في إفريقيا”. وذلك في إطار التزامه بتعزيز المبادرات العلمية والتكنولوجية.

ويُقام هذا الحدث البارز تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويعد AMASA 2024 تجمعاً علميا من الدرجة الأولى، حيث يجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء الأفارقة. لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالابتكار والتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا. خدمة للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما أشار مجمع إتصالات الجزائر إلى أن دعم هذا الحدث يعكس التزامه الراسخ بدعم المبادرات العلمية. التي تعزز مكانة الجزائر كمركز ريادي للمعرفة والابتكار في إفريقيا.

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