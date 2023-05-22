مجمع إتصالات الجزائر يشارك في الطبعة السادسة للصالون الوطني المنعكس للمناولة

يشارك مجمع إتصالات الجزائر “GROUPE TELECOM ALGERIE” والشركات الفرعية التابعة له في النسخة السادسة للصالون الوطني المنعكس للمناولة SANIST.

وتمتد فعالية الصالون، من 22 إلى 25 ماي 2023. وذلك بقصر المعارض ” الجناح S»، الصنوبر البحري، الجزائر.

هذا الحدث الإقتصادي الكبير والمميز والذي بصفته يعتبر المعرض الأساسي للاقتصاد الوطني. سيشهد مشاركة أهم الشركات الوطنية بما في ذلك مجمع إتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIA.

وطوال مدة هذا الحدث، سيسعد مجمع اتصالات الجزائر GROUPE TELECOM ALGERIA والشركات التابعة له بتقديم مختلف العروض والخدمات عبر الفضاء المخصص له.

كما أنه ومن خلال هذه المشاركة، يؤكد مجمع إتصالات الجزائر والشركات الفرعية التابعة له. دعمها لمبادرات التعاون وتعزيز الإنتاج الجزائري، بهدف الإرتقاء بالإقتصاد الوطني.