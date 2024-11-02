مجمع إتصالات الجزائر يفوز بجائرة “رائد الابتكار العربي الإفريقي في بروتوكول الأنترنت”

تحصل مجمع إتصالات الجزائر ممثلا بفروعه على جائزة “رائد الابتكار العربي الإفريقي في بروتوكول الأنترنت”.

وجرت مراسم تسليم هذه الجائزة على هامش المنتدى العالمي الـ15 للتدفق العالي للنقال بتركيا. من تنظيم شركة “هواوي تكنولوجيز الصينية”. كما أن فعاليات هذا المنتدى العالمي اختتمت أمس بإسطنبول. مع التوصية بضرورة تسريع وتيرة تعميم شبكات الجيل الخامس G5 من أجل الانتقال نحو الذكاء الإصطناعي.

وجدّد المشاركون والخبراء تأكيدهم على ضرورة تسريع عملية تعميم شبكتي الهاتف النقال 5G و 5.5G”. موضحين أن “الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي سيكون شبه مستحيل بدون اتصال فائق السرعة”.

ووصف الخبراء الذكاء الإصطناعي بـ “الثورة الصامتة”، مشيرين إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة لا مناص منها كونها ستنتشر على نطاق واسع في القريب العاجل. تماما مثل الأنترنت والهواتف المحمولة.

وتناولت النقاشات آفاق صناعة الإتصالات فائقة السرعة في قطاع يشهد تطورا مستمرا ويسيطر عليه الذكاء الاصطناعي. مشددة على الآثار المتعددة للشبكات الذكية القائمة على بروتوكول الأنترنت.

ويعد هذا اللقاء، الذي جمع أزيد من ألف خبير، بمثابة منصة لاستكشاف التناسق بين الأنترنت فائق السرعة والذكاء الاصطناعي. وذلك بهدف تطوير إبتكارات من شأنها إحداث ثورة وتغيير في مشهد ومجال شبكات الإتصالات.

كما تم التطرق خلال هذا الملتقى، الذي يعتبر منصة ملائمة لمشاركة الإبتكارات وآفاق صناعة الانترنت فائق السرعة. إلى أنماط بناء الشبكات وكذا إستراتيجيات النجاح التجاري في عصر الذكاء الإصطناعي.

و أشار الخبراء الذين أكدوا على المزايا التي توفرها تقنية الذكاء الإصطناعي.إلى أن الهدف يتمثل في تحسين الوصول الى الأنترنت فائق السرعة. مما سيعطي دفعاً جديداً للنمو التجاري في هذا المجال”.

كما شدّد المشاركون على ضرورة تحسين انتشار الذكاء الاصطناعي في الشبكات وفعاليتها وأمنها وصيانتها. من أجل تكييفها مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات المستخدمين.