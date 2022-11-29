قناة النهار مجمع “إيريس” يطلق تكنولوجية “غوغل تيفي” لأول مرة في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 29 نوفمبر 2022 - 19:01 شارك غرِّد أرسل 119 0 مجمع “إيريس” يطلق تكنولوجية “غوغل تيفي” لأول مرة في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qHpQn اقرأ أيضا فاسألوا : لاتدعوا على أولادكم قناة النهار 21 نوفمبر محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. "مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي" قناة النهار 09 نوفمبر كاسندرا الجزائر تكشف السبب الحقيقي لإعتزالها وإبتعادها عن الشاشة لمدة 18 سنة قناة النهار 17 نوفمبر تيارت : الأعلاف تلهب أسعار الماشية واللحوم ومطالب بتفعيل إعتماد نقاط بيعها قانونيا قناة النهار 14 نوفمبر السعيد شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر السفير الفرنسي: الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات ويسببون ضغطا على الموقع قناة النهار 10 نوفمبر زين عامر: المنتخبات الإفريقية تنتظر الأسماء المكونين في أوروبا ولا تصنعهم في بوطولاتها المحلية قناة النهار 26 نوفمبر هل صحيح سولكينغ سيعتزل الغناء قريبا ؟ قناة النهار 20 نوفمبر