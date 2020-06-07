مجمع إيميتال: مركب الحجار عاد للإنتاج رسميا.. وقضية العملية التخريبية بين أيدي العدالة

أعلن مجمع إيميتال عن إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 على مستوى مركب الحجار مما سمح بعودة الإنتاج لمركب الحديد و الصلب الحجار، وهدا بعد العملية التخريبية التي طالته بعد أن تم سرقة كابل كهربائي تابع لسسلة الإنتاج الفرن عالي الضغط على مستوى المركب مما تسبب في توقف الإنتاج على مستوى المركب خلال الأيام الماضية.

وحسب بيان لمجمع إيميتال تلقت “النهار اونلاين” نسخة منه فإن وبعد عملية السرقة التخريبية التي طالت المركب خلال قبل أيام المنصرم ومباشرة بعد تنصيب هيئة الإدارة الجديدة لمركب الحجار وهذا من خلال سرقة كابل يبلغ طوله 3 كيلومتر بقيمة 10 ملايير سنتيم وهو الكابل الذي يسمح بتشغيل وحدات الإنتاج على مستوى المركب

وأضاف البيان أن هذا الفعل كان هدفه تخريبي من أجل إحداث حالة لا استقرار داخل المركب غير أنه تم إعادة تشغيل وحدة تحضير المواد الأولية للإنتاج مجددا بعد الفعل التخريبي وإعادة تشغيل المركب على الرغم من ظروف العمل الصعبة بفعل إجراءات الحجر الصحي حيث تم إصلاح العطب في أجال لم تتجاوز الـ15 يوما، ليتم الشروع في التجارب الأولية على مستوى الوحدة يوم 4 جوان.

أشارت ذات الوثيقة إلى أن هذه المهمة تمت من خلال تجند كافة القدرات داخل المؤسسة إطارات وعمال تحت إشراف المدير العام لمركب الحجار والذي تم تنصيبه مؤخرا.

وأكد البيان أن إعادة تشغيل لم تكلف المجمع ميزانية كبيرة وهذا بعد أن تم استرجاع كابل كهربائي أخر بنفس مواصفات الكابل الذي تم سرقته من وحدة انتاجية قديمة.

و حسب بيان مجمع سيدار فإن الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال طارق بوسلامة كان قد قام الأسبوع المنصرم بزيارة مجمع الحجار أين أعطى تعليمات بمضاعفة إجراءات الأمن و الحماية داخل مركب الحجار.

وبخصوص قضية سرقة الكابل من مركب الحجار أكد مجمع إميتال أن القضية هي الأن بين أيدي العدالة على مستوى مجلس قضاء عنابة.