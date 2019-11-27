مجمع إيميتال يشارك في القمة العربية للحديد والصلب بتونس

أعلن مجمع ايميتال للحديد والصلب عن مشاركته في فعاليات الطبعة الرابعة عشر للقمة العربية للحديد والصلب المنعقدة في تونس خلال الفترة الممتدة مابين 27إلى 29 نوفمبر المقبل.

وحسب بيان لمجمع إيميتال تحوز”النهار أونلاين”على نسخة منه، فإن الشاركة في هذه القمة تهدف بالأساس البحث عن أسواق خارجية في افريقيا وعدد من الدولة العربية.

وأكد مجمع إيميتال أن كل المؤسسات التابعة للمجمع لها من الإمكانيات و القدرات التي تسمح لها برفع التحدي في المنافسة الخارجية والأسواق الدولة نظرا للمعايير التي تعمل بها.

وسيتم خلال القمة عرض مختلف النشاطات الخاصة بالمجمع والمتعلقة بالحديد والصلب والمنشآت المعدنية.