مجمع اتصالات الجزائر الراعي الرسمي لبرنامج الحافظ الصغير بأدرار

أشرف والي ولاية أدرار العربي بهلول ورئيس قسم مجمع العلاقات العامة والعلامة بمجمع اتصالات الجزائر، على فعاليات توقيع اتفاقية تمويل برنامج الحافظ الصغير في طبعته الثالثة لهذا الموسم.

وستجري فعاليات الحافظ الصغير الختامية على مستوى مسرح الهواء الطلق بمشاركة 400 تلميذ بمناسبة ليلة القدر المباركة ويوم العلم.

كما يتضمن برنامج الحافظ الصغير هذه السنة، مسابقة المنشد الصغير والخطيب الصغير.

لينتقل الوفد مباشرة إلى مسرح الهواء الطلق أين سيقام الحفل النهائي للوقوف على أخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بهذه المناسبة.

وأعطى الوالي تعليمات للهيئات المعنية من أجل الإسراع في تحضير وتوضع كافة الترتيبات والتجهيزات لإنجاح هذه المناسبة.

ومن خلال هذه المبادرة يؤكد مجمع اتصالات الجزائر، كمؤسسة مواطنة. سعيه على تشجيع المبادرات التي تهدف الى المحافظة على أصالة المجتمع الجزائري. وهويته الحضارية وخدمة لحفظة كتاب الله وتكريمهم.