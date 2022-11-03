مجمع اتصالات الجزائر تعتز بنجاح أول قمة عربية دون ورق

هنأ مجمع اتصالات الجزائر، الجزائريين بنجاح القمة العربية المنعقدة بالجزائر. كما عبر المجمع، عن اعتزازه ومؤسساته الاقتصادية الفرعية، بمرافقة الدورة الـ31 قبل وأثناء أشغالها.

وحسب بيان للمجمع، فقد جندت كافة الإمكانيات والقدرات البشرية والتقنية. ووفرت تجهيزات وبرمجيات بتقنيات عالية لتمكين الوفود العربية والبعثات الإعلامية من متابعة مختلف الاجتماعات والأشغال.

ويندرج هذا المسعى ضمن الأهداف الكبرى لإرساء دعائم التّحول الرقمي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطًا مهمّة وتوظيفًا لمزايا تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وجاء ذلك، وفق أحدث المعايير التكنولوجية الدولية لتجسيد طموح أول قمة عربية دون ورق. تنفيذا لتوجيهات واستراتيجية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

هذا ويُجدد مجمع اتصالات الجزائر التزامه كمؤسسة مواطنة جزائرية، رافقت أهم استحقاق عربي نظمته الجزائر، وشهد نجاحا مستحقًّا.