مجمع اتصالات الجزائر يدعم الأعمال التضامنية للهلال الأحمر

وقع مجمع اتصالات الجزائر، اليوم الأربعاء، بمقره الكائن في باب الزوار، مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر الجزائري.

وحسب بيان للمجمع، تهدف الاتفاقية، إلى تعزيز ودعم الأعمال التعاونية والتضامنية المختلفة للهلال الأحمر.

وأشرف الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، خالد زرات، على مراسيم التوقيع بمعية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، خالد زرات أن “الأعمال التضامنية هي قيّمٌ راسخةٌ بالمجتمع الجزائري. وتقاليد عريقة لدى المؤسسات الوطنية ومؤسسات المواطنة”.

كما أشار إلى أنه “هناك حاجة لطاقات خلاّقة في المجتمع تبني الوطنَ .وتساعد في صُنْع المستقبل وترتقي بأفعال الخير والتطوع إلى إطلاق مبادرات وطنية.ولهذا فإنّ مجمع اتصالات الجزائر ارْتَأَى التعاونَ مع الهلال الأحمر الجزائري وهو أعرق منظمة إنسانيه تأسست في ذروة ثورة التحرير المجيدة”.