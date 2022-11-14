مجمع اتصالات الجزائر يُشارك في المعرض الدولي للرقمنة والتكنولوجيا

يشارك مجمع اتصالات الجزائر والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، في الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للرقمنة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ديجيتاك 2022.

وحسب بيان للمجمع، تم تنظيم هذا الصالون بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، خلال الفترة الممتدة من 13 الى 15 نوفمبر 2022.

ويجمع هذا الصالون المنظم برعاية وزارة الرقمنة والإحصائيات، عارضين وفاعلين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

كما يسعى ليكون فضاء مميزا للتواصل بين الأطراف التي تعمل على تعزيز سياسة التحول الرقمي وتثمينه وإقامة علاقات تجارية حوله.

وسيسعد “مجمع اتصالات الجزائر” والشركات التابعة له، طيلة هذا الحدث، بتقديم مختلف العروض والخدمات عبر الجناح المخصص للعرض.

ومن خلال المشاركة في هذا الفضاء التكنولوجي الهام، يؤكد “مجمع اتصالات الجزائر” والمؤسسات الاقتصادية التابعة له، المساهمة الفعالة في عملية التحول الرقمي للجزائر ونظام بيئتها الرقمية.