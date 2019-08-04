مجمع “الحياة بتروليوم” يُنقذ سوسطارة من الإقصاء الإفريقي !!

أعلن فريق إتحاد العاصمة بصفة رسمية عن تكفل “مجمع الحياة بتروليوم” بمصاريف تنقل “سوسطارة” إلى النيجر للعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الفريق العاصمي بيانا رسميا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الأحد.

وجاء في البيان:”‎تتشرف إدارة إتحاد العاصمة بإعلان تكفل مجمع الحياة بتروليوم بتنقل بعثة الفريق لعاصمة النيجر نياماي”.

وأضاف البيان:”الحياة بتروليوم هو المجمع الذي يريد الإستثمار في النادي و شراء أسهم شركة ETRHB، رغم أنه لم يتم التوقيع بعد على أي شيء، الحياة بتروليوم و عن طريق مستشارها العام وهاب رحمانية تواصل مع إدارة الإتحاد لحل كل أمور السفر”.

وكان موقع النهار أونلاين السباق للكشف عن إسم الشركة الجديدة التي تسعى لشراء أسهم فريق إتحاد العاصمة.