مجمع الخدمات المينائية يطلق منصة إلكترونية لصالح مستخدمي الموانئ

أطلق مجمع الخدمات المينائية، منصة إلكترونية، يوم 28 جويلية الماضي، لتحديث الخدمات المقدمة وتحسين التعامل مع الشركات التابعة له ومستخدمي الميناء.

وحسب بيان للمجمع، يمكن الوصول إلى هذه المنصة الالكترونية عبر الموقع التالي: www.g-serport.d

ويهدف إطلاق هذه المنصة الإلكترونية، إلى تحسين التعاملات مع الشركات التابعة للمجمع، والزبائن، وتنظيم المعلومات، وتطوير العمل، والإقتصاد في التكاليف والوقت، وتلبية احتياجات عملائها.

وأكد المجمع، أن الولوج إلى هذه المنصة الالكترلونية آمن، ويتم عبر إنشاء عبر حسابات شخصية مخصصة لكل مستخدم “تسجيل الدخول وكلمة المرور”.