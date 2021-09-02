اتخذ مجمع الصناعات الغذائية “agrodiv” إجراءات استعجالية لمواجهة الضغط على مادة الفرينة. وحسب بيان المجمع فقد باشرت مؤسسة فرع الحبوب للوسط في هذه الإجراءات.

وقد تم فتح مركزين خاصين ببيع مادة الفرينة على مستوى حسين داي والعناصر وتزويدهما بـ1000 قنطار يوميا من الفرينة.

وجاءت هذه الاجراءات من اجل تقليص مصاريف النقل على الخبازين. وكذا لضمان تموين الخبازين على مستوى العاصمة بمادة الفرينة.