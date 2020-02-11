مجمع الصناعات المحلية “ديفانديس” ينخرط في البرنامج الوطني للتشجير

شرع مجمع الصناعات المحلية “ديفانديس”، بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات، في عملية تشبيب الغطاء البناتي وتكثيفه داخل الحظائر الصناعية ومناطق النشاطات.

وأفاد المجمع، اليوم الثلاثاء في بيان له، أن الخطوة بمثابة المرحلة الأولى للإنخراط في البرنامج الوطني للتشجير، الهادف إلى غرس نحو 43 مليون شجيرة عبر مختلف ولايات الوطن السنة الجارية.

وأضاف نفس البيان أن تشجير المناطق الصناعية يهدف بالأساس إلى غرس 10 ألاف شجيرة، حفاظا على النظام الاإيكولوجي العام، وذلك من خلال التقليل من التلوث الهوائي الناجم عن الإنبعاثات الصناعية.

حيث أكدت المديرية العامة لمؤسسة “ديفانديس” لتسيير المناطق الصناعية، أن العملية تمت بعد دراسة لتحديد الأصناف الغابية التي تتلائم مع خصوصية وطبيعة كل منطقة صناعية ومنطقة نشاطات عبر كافة التراب الوطني.

وأشارت في بيانها أن عملية التشجير ستنطلق من ولاية الشلف، والتي باشرت في استلام 450 شجيرة، على أن تعمم خلال الأسبوع الجاري لتشمل أغلب ولايات الوطن التي تحوز على مناطق صناعية ومناطق نشاطات، والتي يخضع تسييرها لمجمع الصناعات المحلية.

فيما ستجند المديرية العامة للغابات إطارات مجمع الهندسة التقنية لضمان المتابعة رفقة عمال وحدات تسيير المناطق الصناعية.

من جهتها أبرقت المديرية العامة للغابات طلبا الى كافة المحافظين الجهويين، يتضمن الانطلاق الفوري في العملية بالتنسيق مع مدراء وحدات التسيير، المطالبين معا بضبط رزنامة عمل مشتركة.

وتتضمن التوزيع حسب الوفرة ودراسة إمكانية مشاركة رجال الاعمال المستثمرين داخل المناطق الصناعية في هذا المسعى الوطني.