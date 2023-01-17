مجمع الصناعات الميكانيكية..إنتاج 7 ألاف جرار سنويا و300 مليون دينار صادرات

أعلن مدير مركزي مكلف بالاستثمارات والشراكة بالمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية فوزي كبير، أن المجمع ينتج حاليا ما بين 7 إلى 8 آلاف جرار سنويا. وهذا بنسبة إدماج صناعي تقدر حاليا بـ62 بالمائة .

كما أوضح فوزي كبير للقناة الإذاعية الأولى أن المجمع يقوم حاليا بتلبية حاجيات القطاع الفلاحي بمجال العتاد بنسبة 80 بالمائة. بما فيها القدرة على إنتاج وصناعة الجرارات ذات قوة الـ450 حصان لتلبية طلبات المتعاملين في قطاع الفلاحة .

في حين، كشف المتحدث ذاته أن الجزائر صدرت خلال 2022 حصة من إنتاج الجرارات لعدد من الدول بقيمة 300 مليون دينار. مردفا بالقول ” نتوقع خلال سنة 2023 أن تصل الصادرات إلى مليار دينار”. “ونأمل في مضاعفتها إلى ملياري دينار مع حلول سنة 2024.”

كما أشار فوزي كبير، إلى شروع الجزائر لأول مرة في صناعة القاطرات البحرية لفائدة سونا طراك. وقال إن قاطرتين جديدتين سيتم تسليمهما في غضون السداسي الأخير من العام الجاري.

وعن حالة المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، قال ذات المسؤول إنه يتطور باستمرار وهو متفتح على الشراكة مع مختلف الشركاء. موضحا “المجمع يتكون من 29 شركة من مختلف القطاعات الصناعية ويشغل حاليا 07 آلاف عامل”. وأضاف قائلا “حققنا رقم أعمال بقيمة 27 مليار دينار خلال سنة 2022 ونأمل في بلوغ 40 مليار دينار قبل نهاية السنة الجارية 2023.”