مجمع النهار: شراؤنا للأعمال الفنية جاء بطرق قانونية وواضحة

أكدت قناة “النهار” للرأي العام أن الأعمال التي تولت شراءها لشهر رمضان الكريم جاءت بناءا على مفاوضات مع شركات عالمية.

وقال بيان لإدارة قناة النهار ترد فيه على الحملة التي تشنها قناة الشروق، ان هذه الشركات تعرضت للإحتيال من طرف “الشروق” التي تنصلت بشكل مفاجئ من كل إلتزامتها الأخلاقية والمالية مع هذه الشركات الدولية.

وبعد فشل إنتاج هذه الأعمال العام الماضي بسبب تهرب “الشروق” من دفع المستحقات المالية للشركات التركية وفريق التمثيل والإخراج والطاقم التقني كله.

تدخلت “النهار” هذا الموسم رغبة منا في إعادة بعث هذا المشروع الجزائري وحتى لا تضيع أحلام وجهود ممثلين جزائريين في رؤية هذه الأعمال الفنية خلال رمضان.

وفي هذا الصدد وجب التذكير أن كل ما قامت به “النهار” هو شراء هذه الأعمال بطرق قانونية وواضحة وبإحترام كافة القوانين وحقوق الأطراف المعنية دون إستثناء من الشركات المنتجة بعد أن تهربت “الشروق” عن الوفاء بإلتزاماتها حتى مع الفنانين الجزائريين.

وبدل الشتم والإساءة المجانية في حق مؤسسة “النهار”، كان يتوجب على “الشروق” التوجه إلى العدالة سواء في الجزائر أو في الخارج لتثبت مزاعمها الكاذبة حول ملكيتها لهذه الأعمال، بإصدارها لببيان مسيء لم يسلم منه حتى كبار الممثلين الجزائريين المشاركين في هذه الأعمال بالإدعاء أنهم متواطئين في مؤامرة دولية.

وتتحدى “النهار” مؤسسة “الشروق” التي إعترف مديرها بتاريخ 21 أفريل 2018 بإفلاسه وتوقفه النهائي عن إنتاج هذه الأعمال الفنية في مراسلة رسمية نشرتها كل الصحف، أن تقدم وثيقة واحدة فقط تثبت أحقيتها بهذا العمل الفني أو أي وثيقة أخرى تثبت صلتها بالشركات التي تكفلت بكل مراحل التصوير والإنتاج.

أما بخصوص العمل الفني “دقيوس ومقيوس” فقد أوضح أصحابه خيارهم بالتعامل مع شركة إنتاج أجنبية تولت “النهار” شراءه بناءا على عرض تجاري مناسب، وأن هذا العمل الفني ملك لأصحابه.